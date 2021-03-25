تواريخ ارتبطت بـ"خلية داعش بولاق" الإرهابية.. بعد الحكم على المتهمين

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بقضية "خلية داعش بولاق" الإرهابية، وتوجد تواريخ مرتبطة بالدعوى منها:

- "25 سبتمبر 2020"، ويشير لتاريخ أولى جلسات محاكمة المتهمين.

- "12 أكتوبر 2020"، ويشير لتاريخ نظر أولى جلسات فض أحراز القضية.

- "10 يناير 2021" ويشير لجلسة مرافعة دفاع المتهمين وحجز الدعوى للحكم.

- "17 مارس 2021"، ويشير لتاريخ الحكم على المتهمين والذى حصل فيه متهم على حكم بالمؤبد وعدم جواز نظر الدعوى للمتهمين لسابقة الحكم عليهم فى ذات التهمة فى قضية آخرى.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، ووجه لباقى المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.