تعيين طارق لطفى رئيسا لمدينة الأقصر وأيمن محمد الشريف سكرتير عام جنوب سيناء

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن الحركة ضمت تعيين كل من مجدي عبدالحميد عنانى من وظيفة رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية فى وظيفة سكرتيراً عاماً لمحافظة الإسماعيلية ، وتعيين اللواء أيمن محمد الشريف من وظيفة رئيس مدينة الأقصر لوظيفة سكرتير عام لمحافظة جنوب سيناء، كما شملت الحركة تعيين تامر سعيد محمد عياد من سكرتير عام الإسماعيلية إلى سكرتير عام محافظة قنا، مضيفاً أن الحركة شملت أيضاً تعيين اللواء مجدي محمد الوصيف سكرتير عام مساعد جنوب سيناء في وظيفة سكرتير عام مساعد دمياط ، ونقل اللواء هشام على الطويل من سكرتير عام مساعد البحر الأحمر إلى سكرتير عام مساعد جنوب سيناء وتعيين اللواء عاطف محمد وجدي من رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر إلى سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، وتعيين طارق لطفى حسين من محافظة أسوان إلى رئيس مدينة الأقصر.

وكان قد بدأ العميد طارق لطفي عمله في المحليات في يناير 2017، بتولي منصب رئيس مدينة دهب، وبعدها في 25 سبتمبر من نفس العام تولى منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا التابعة لمحافظة قنا، ثم تولى منصب رئيس مركز ومدينة البصيلة، وأخيرًا منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

وشدد اللواء محمود شعراوى، على أن الوزارة مستمرة فى الدفع بالقيادات المحلية المتميزة للمناصب القيادية بالمحافظات ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقي القيادات على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تسعى لدفع العمل بالملفات التنموية الحيوية على أرض المحافظات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة فى الملفات المهمة.