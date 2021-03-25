اليوم السابع
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تطعيم 110 من أفراد الفريق الطبى فى مستشفيات بنها الجامعية بلقاح كورونا.. صور

الخميس، 25 مارس 2021 01:17 ص
تطعيم 110 من أفراد الفريق الطبى فى مستشفيات بنها الجامعية بلقاح كورونا.. صور تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى بنها الجامعى
القليوبية - فريق المحافظات

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أعلنت مستشفيات بنها الجامعية، استمرار حملة تطعيم العاملين بالفريق الطبى بمستشفيات جامعة بنها بلقاح "استرازينكا" للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID 19"، وذلك تحت رعاية  الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى للمستشفيات، وبتوجيه ومتابعة الدكتورة عبير السيد مدير وحدة مكافحة العدوى.

وأوضحت المستشفى، فى بيان لها، أنه بدأت الثلاثاء الماضى الموافق 23 مارس الجارى، عملية التطعيم بلقاح "استرازينكا" للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تلقى التطعيم 10 من الأطباء بالأقسام العلاجية المختلفة على مدار أمس الأربعاء، ليصل عدد الذين تلقوا التطعيم من الفريق الطبى حتى الآن  110طبيب وممرض وإدارى.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أعلن صدور قرار وزاري بتعيين الدكتور الدكتور عمرو محمد صلاح الدين الدخاخنى الأستاذ المساعد بكلية الطب البشري جامعة بنها، مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة بنها لمدة ثلاث سنوات.

 

تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى بنها الجامعى
تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى بنها الجامعى

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

خلال تطعيم الأطقم الطبية
خلال تطعيم الأطقم الطبية

 


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مستشفى بنها الجامعى

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فيروس كورونا

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مستشفيات بنها الجامعية

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