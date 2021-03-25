تشغيل مشروع عنابر تربية الدواجن فى المنطقة الصناعية بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، البدء فى تشغيل مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، والذى يتكون من 12 عنبرا للتربية وسيتم التشغيل على 3 مراحل، المرحلة الأولى تضم 4 عنابر بإجمالى 50 ألف طائر، كتشغيل تجريبى للمشروع، ثم يليها باقى المراحل.

وأضاف المحافظ، فى بيان أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصعيد لتشغيل مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بالإضافة الى عدد من المشروعات المتوقفة والمتعثرة منذ عدة سنوات، منها مشروع مصنع العسل الأسود بمنطقة تونا الجبل والذى تم البدء فى تشغيله تجريبيا أمس الأربعاء.

وأوضح المحافظ، أن مذكرة التفاهم شملت أيضا تشغيل مشروع المجزر الآلى بالمنطقة الصناعية، حيث سيجرى تشغيله قريبا لارتباطه بمشروع عنابر التربية.

أكد المحافظ، حرصه الشديد على دفع العمل بالمشروعات المتوقفة والمتعثرة، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات ومقومات المحافظة، لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادى كبير بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتطوير الخدمات والمرافق لتساهم فى توفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.

وهنأ المحافظ، العاملين بالمشروع ببدء العمل به، مطالبا بالحفاظ عليه والإخلاص والجدية ، معربا عن سعادته لتشغيل المشروع ليصبح فاتحة خير على أهل المحافظة ومصدر للرزق وداعم للنشاط الاقتصادى فى المحافظة.