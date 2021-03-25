تحرير 3408 محضرا لعدم ارتداء الكمامة وغلق 715 مركز دروس خصوصية بالغربية

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم اليوم الخميس 25 مارس 2021 تحرير 15 محضرا لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح مع 9 مواطنين بإجمالى مبلغ 450 جنيها، ولم يتم التصالح مع 6 مواطنين وتم تحويلهم للنيابة العامة.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية فى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى المنشآت العامة والأماكن المغلقة، حيث تم فض 15 سوقا، و4 أفراح ومآتم وغلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس .

وأسفرت الحملات عن تحرير 3408 محضرا للأفراد و43 محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة إلى جانب فض 985 سوقا، 393 فرح ومأتم وتشميع وغلق 714 مركز دروس خصوصية منذ يوم 16/1/2021.

يأتى ذلك انطلاقاً من حرص المحافظة على نشر الوعى الصحى الوقائى بين المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية خوفاً على صحتهم وسلامة عائلاتهم وليس خوفاً من الغرامة.