تأهيل وتبطين ترعة العور بسمالوط فى المنيا ضمن مبادرة "حياة كريمة".. صور

وتم الانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين ترعة طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، وكذلك جارٍ العمل على تأهيل وتبطين ترعة قرية العور التابعة لمركز سمالوط، التابعة للإدارة العامة لرى غرب المنيا.

وساهم تبطين تلك الترع فى إعادة الشكل الجمالى للقرى بالمحافظة، كما أنها ساهمت فى القضاء على تلوث المياه خاصة وسط الكتله السكنية، وأصبح مشهد المياه أثناء السريان منظر جميل وكأنك تجلس على حافة النيل.

من ناحيته، ناشد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، المواطنين، بالحفاظ على ما تم إنجازه، وعدم إلقاء القمامة فى تلك المجارى المائية حفاظا على صحتهم.

يذكر أن محافظة المنيا، تدخل المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بـ5 مراكز فى المحافظة، بعدد 192 قرية موزعة على المراكز الخمسة، كذلك تأهيل وتبطين الترع بمختلف مراكز المحافظة.