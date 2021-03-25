اليوم السابع
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بلينكن: توافق مع أوروبا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

الخميس، 25 مارس 2021 04:00 ص
بلينكن: توافق مع أوروبا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بلينطن
(وكالات)

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن التوافق مع الاتحاد الأوروبي حول منع إيران من التزود بالسلاح النووي.

وعبر بيان مشترك اليوم من بلينكن ومسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قلق أوروبا والولايات المتحدة من انتهاكات إيران للاتفاق النووي، موضحاً أن الاتفاق النووي انجاز دبلوماسي دولي متعدد الاطراف، معبرا عن ترحيبه باستعداد الولايات المتحدة الانخراط مجددا في الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق ، أعلن "بلينكن" أن بلاده تطلع إلى اتفاق صلب مع إيران يشمل الصواريخ الباليستية والنشاطات المزعزعة للاستقرار في المنطقة، في إشارة إلى مساعي إحياء الاتفاق النووي.

وقال خلال مؤتمر صحفي إثر اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسيل، إن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى التفاوض حول اتفاق شامل.

وكانت طهران رفضت أكثر من مرة، وعلى لسان عدة مسؤولين توسيع الاتفاق النووي ليشمل نقاط أخرى، متمسكة بوجوب رفع العقوبات بكاملها أولاً قبل العودة عن انتهاكاتها للاتفاق والتي تفاقمت خلال الأشهر الماضية.

 

 

 


بلينكن

الولايات المتحدة

واشنطن

إيران

طهران

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