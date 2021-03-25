بريطانيا تمنح موظفيها امتيازات لاختيار أوقات العمل.. تايمز تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

تنظر وزارة الأعمال والطاقة بالمملكة المتحدة فى تمديد حقوق العمل الحالية التى تعنى أنه يمكن للموظفين طلب تغييرات فى أنماط العمل، من خلال إدخال الحق فى طلب عمل مرن مخصص مما يعنى أنه يمكن للبريطانيين تغيير ساعات عملهم للوقت المناسب لهم.

ووفقا لصحيفة التايمز، سيعطى آلاف الموظفين حرية تحديد المواعيد خلال يوم العمل للسيطرة بشكل أكبر على يومياتهم، وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الشخصيات الحكومية تريد تكريس حق قانونى بسيط للعمل من المنزل.

فى عام 2019 ، وعد بيان حزب المحافظين بـ "تشجيع العمل المرن والتشاور بشأن جعله الخيار الافتراضي ما لم يكن لدى أصحاب العمل أسباب وجيهة لعدم القيام بذلك".

وقال أحد المسئولين لصحيفة التايمز: "لقد نقلت كورونا أجندة العمل المرنة لسنوات .. بينما نتعافى من الإغلاق، هناك الكثير الذي يمكننا القيام به للحفاظ على الحريات التي اكتسبها الناس لتحديد أنماط عملهم الخاصة."

ووفقا للتقرير، يقضي ما يقرب من نصف البالغين العاملين على الأقل جزءًا من وقتهم في العمل من المنزل، وفقًا لبحث حديث أجراه مكتب الإحصاء الوطني مقارنة بفترة ما قبل الوباء حيث كان 5% فقط يفعلون ذلك.