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بريطانيا تمدد حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا لمدة 6 أشهر

الخميس، 25 مارس 2021 10:25 م
بريطانيا تمدد حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا لمدة 6 أشهر بريطانيا وفيروس كورونا - صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت بريطانيا تمديد حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا لمدة 6 أشهر، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وتدرس الحكومة البريطانية اشتراط الحصول على شهادات التطعيم بلقاحات كورونا لدخول المواطنين للبارات والنوادى الليلية والمطاعم، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية الخميس.

وألمح رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إلى أنه يمكن السماح للبارات رفض دخول الأفراد الغير حاملين لشهادات أو وثائق تدل على تلقيهم للقاح كورونا كما أشار إلى أنه قد يتم رفع قيود المسافة الاجتماعية فى المؤسسات التى تتحقق من الإصابة بالفيروس قبل الدخول.


بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

حاله الطوارئ

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