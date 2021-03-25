اليوم السابع
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بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا فى المراكز المخصصة بالغربية.. صور

الخميس، 25 مارس 2021 12:29 م
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا فى المراكز المخصصة بالغربية.. صور تلقى تطعيم لقاح كورونا
الغربية محمد طارق

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شهدت المراكز الخاصة بتلقى لقاح فيروس كورونا التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، إقبالا كبيرا من المواطنين المسجلين على الموقع الإلكترونى بالوزارة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك فى إطار حملة التطعيم باللقاح التى انطلقت، على مستوى المحافظات، وسط إجراءات احترازية مطبقة بطرق منظمة فى بداية أيام التطعيم.

الجدير بالذكر، أن مديرية الشئون الصحية خصصت 7  مراكز صحة لتلقى اللقاح وهى "مركز طبى سعيد، إدارة سمنود الصحية، مكتب صحة كفر الزيات، مستشفى قطور المركزى، مستشفى زفتى التخصصى - مكتب صحة بسيون".

وأكد الدكتور عبد الناصر وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بتقديم الرعاية الصحية لمواطنيها من خلال توفير اللقاحات للعديد من الفئات بالمجان حرصا على سلامتهم وذلك بتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتخفيف العبء على المواطنين.

واطمأن من المواطنين على سهولة ويسر إجراءات تلقى اللقاح وأشاد المواطنون بهذه الخطوة فى طريق الرعاية الصحية التى تقدمها الدولة لمواطنيها، مثمنين جهود الدولة فى مجابهة فيروس كورونا.

 

المواطنين يتلقون اللقاح داخل المراكز
المواطنين يتلقون اللقاح داخل المراكز

 

تلقي اللقاح بالمراكز المخصصة
تلقي اللقاح بالمراكز المخصصة

 

تلقي اللقاح
تلقي اللقاح

 

كبار السن يتلقون اللقاح
كبار السن يتلقون اللقاح

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