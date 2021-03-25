بايدن: على الجمهوريين أن يقرروا إن كانوا يريدون العمل معنا أو مواصلة تقسيم البلاد

كتب محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن: إنه على الجمهوريين أن يقرروا إن كانوا يريدون العمل معنا أو مواصلة تقسيم البلاد، بحسب شبكة العربية، وأكد بايدن أنه تم تحقيق هدف الحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا.

كما أكد أنه تم دفع 400 مليون دولاركمساعدات للأمريكيين المتضررين جراء جائحة كورونا، وأضاف بايدن أن الإدارة نجحت فى إعادة نصف الطلبة إلى المدارس بدوام كامل، وأكد بايدن الإدارة وضعت هدفا للحصول على 200 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وأشار بايدن إنه سيكون من الصعب الوفاء بموعد سحب القوات من أفغانستان فى الأول من مايو.