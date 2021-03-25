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بايدن: على الجمهوريين أن يقرروا إن كانوا يريدون العمل معنا أو مواصلة تقسيم البلاد

الخميس، 25 مارس 2021 07:38 م
بايدن: على الجمهوريين أن يقرروا إن كانوا يريدون العمل معنا أو مواصلة تقسيم البلاد جو بايدن الرئيس الأمريكى
كتب محمد جمال

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن: إنه على الجمهوريين أن يقرروا إن كانوا يريدون العمل معنا أو مواصلة تقسيم البلاد، بحسب شبكة العربية، وأكد بايدن أنه تم تحقيق هدف الحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا.

كما أكد أنه تم دفع 400 مليون دولاركمساعدات للأمريكيين المتضررين جراء جائحة كورونا، وأضاف بايدن أن الإدارة نجحت فى إعادة نصف الطلبة إلى المدارس بدوام كامل، وأكد بايدن الإدارة وضعت هدفا للحصول على 200 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وأشار بايدن إنه سيكون من الصعب الوفاء بموعد سحب القوات من أفغانستان فى الأول من مايو.

كما طالب بايدن مجلس الشيوخ الحد من استخدام مناورة برلمانية تستخدم للتعطيل وتتطلب 60 صوتا لدفع معظم التشريعات، مضيفا أن هذا الإجراء يُساء استخدامه، وقال بايدن في مؤتمر صحفي إنه عاقد العزم على إنجاز الأمور في الكونجرس وإن قاعدة التعطيل عقبة يُساء استخدامها "بشكل كبير".

ويريد الليبراليون التخلص من القاعدة للمساعدة في دفع أولويات بايدن خشية أن يكون بوسع الجمهوريين، الذين يشغلون نصف المقاعد في المجلس المؤلف من 100 عضو، عرقلة التشريعات.

 


بايدن

أمريكا

كورونا

الولايات المتحدة

الجمهوريين

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