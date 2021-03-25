بايدن: خطة الإنقاذ ستخفض فقر الأطفال للنصف وتوفر التمويل لفتح المدارس

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الامريكي جو بايدن، أن تفشي فيروس كورونا فى الولايات المتحدة أثر بشكل كبير على النساء والأسر، ولكن خطة الإنقاذ ستوفر المساعدة لمعالجة هذه الأزمات، ذاكرا بعض الإيجابيات التي ستحققها خطة الغنقاذ لمواجهة جائحة كورونا من خفض الفقر لدى الأطفال، وزيادة رعايتهم، وتوفير التمويل لفتح المدارس.

وغرد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "أثر الوباء والأزمة الاقتصادية بشكل كبير على النساء والأسر - ولكن مع خطة الإنقاذ الأمريكية ، المساعدة هنا. سيزيد القانون من الائتمان الضريبي للأطفال ، ويخفض فقر الأطفال إلى النصف ، ويوسع مساعدة رعاية الأطفال ، ويوفر التمويل لفتح مدارس K-8".



بايدن على تويتر

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أهمية المساعدات التي ستوفرها خطة الإنقاذ الأمريكية لدعم ملايين الأسر الذين عانوا من جائحة كورونا فى الولايات المتحدة التي طالت لأكثر من عام فى البلاد، مفيدا بأن خطة الانقاذ ستوفر مبالغ مالية كبيرة تتخطى الـ 40 مليار دولار لمساعدات المستأجرين فى الولايات الامريكية.

وأضاف: "لا ينبغي لأحد أن يفقد منزله وسط جائحة كورونا.. توفر خطة الإنقاذ الأمريكية أكثر من 40 مليار دولار لمساعدة العائلات على دفع الإيجار، والبقاء في منازلهم، والحفاظ على سقف فوق رؤوسهم.. المساعدة هنا الآن".

وتعد حزمة التحفيز المعروفة باسم خطة الإنقاذ الأمريكي واحدة من أكبر تدخلات الحكومة الأمريكية فى الاقتصاد فى فترة ما بعد الحرب العالمية، وتم تمريرها فى مجلس النواب الذى يسيطر عليه الديمقراطيون.