انطلاق قافلة توعوية للأزهر الشريف بجنوب سيناء لمكافحة الفكر المتطرفة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

نظمت القافلة الأزهرية الدعوية الموفدة الي محافظة جنوب سيناء ندوة بعنوان (حقوق المرأة في الاسلام) وذلك بمجمع خدمات الاسرة والطفولة في قرية الجبيل.

وأطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف القافلة الدعوية بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء وتستمر فعالياتها أسبوعا كاملا بمناسبة عيد الأم.

وتضم القافلة الدعوية نحو 20 واعظًا وواعظة في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة الاهتمام بالمحافظات الحدودية.

وتستهدف القافة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تكثيف الجهود التوعوية لما تمثله هذه مناطق جنوب سيناء من أهمية كبرى لأمن واستقرار مصر.

وشارك في الإشراف على القافلة كلا من الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الاسلامية والدكتور عبد اللطيف حسن رئيس الادارة المركزية للمنطقة الازهرية بجنوب سيناء وولاء مختار مسئولة شئون المرأة بمديرية القوى العاملة في جنوب سيناء.

وقال الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية إن برنامج عمل القافلة يتضمن عقد لقاءات توعوية مباشرة مع المواطنين مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية ومناقشتهم في عددٍ من القضايا الحيوية الخاصة بالمرأة وحقوقها في الاسلام سواء ما يتعلق منها بالجوانب التربوية ومعالجة الشريعة للمشكلات المرتبطة بها او ما يتعلق منها بالمسئولية المجتمعية المشتركة ودور كل فرد في المجتمع وما له وما عليه.

وأضاف عامر أن قضية التوعية والحفاظ على عقول الناس من محاولات العبث بها تمثل ضرورة كبرى لدى الأزهر الشريف حيث تتنوع الجهود التوعوية التي يقوم بها المجمع في هذا الشأن ما بين القوافل الدعوية والحملات التوعوية بالوديان والتجمعات البدوية البعيدة عن المدن، فضلًا عن النشر الإليكتروني والعلمي عبر الموقع الرسمي للمجمع ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى فئات متنوعة من المجتمع كل حسب اهتماماته.

وأوضح الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية أن القافلة التي أطلقت أمس الأربعاء تضم 20 من الواعظات والوعظين من مجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وتركز على القيم الأخلاقية ودورها في بناء الوطن بالإضافة إلى تنمية الوعي الديني لدى الناس وخاصة المرأة وتبسيط المفاهيم الإيمانية والفكرية بما يتناسب مع الوسطية بعيداً عن الفكر المتطرف والمنحرف بالإضافة إلى التأكيد على حب الوطن وأهمية الدفاع عنه وضرورة التعاون بين أفراد المجتمع.

وبدوره أكد الدكتور عبد اللطيف حسن رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية بجنوب سيناء على أن رمضان شهر خير وبركة ويؤكد على مكارم الأخلاق وفي مقدمتها خلق التسامح وهو موسم للتصالح مع النفس والتسامح مع الآخرين وفيه يترفع الصائم عن الصغائر والضغائن.

ونوه عبد اللطيف إلى أن الإنسان اجتماعي بطبعه بمعنى أنه لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الآخرين ومن غير الممكن أن تقوم علاقات بين الناس دون خلافات أو مشاكل بغض النظر عن حجم هذه المشاكل وإذا سمح الإنسان لهذه المشكلات أن تتحكم في علاقاته ومشاعره فإنه سيخسر الجميع كما أن ذلك سيؤثر سلباً على نفسيته لهذا فإن التسامح يساهم في ترميم علاقاتنا مع الآخرين وهو أيضاً يساهم في حل المشكلات بل يمنع حدوثها ابتداءً

وقال عبد اللطيف إن التسامح يجعلنا نترفع بأخلاقنا وتصرفاتنا عن صغائر الأمور وهو أكثر ما يكون في رمضان شهر الترفع عن الصغائر والضغائن، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يفسق فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم فالصائم يتعلم الكثير من الأخلاق الفاضلة من مدرسة الصيام ليعود نفسه عليها لتكون سلوكاً في حياته



الأزهر يشارك في احتفالات جنوب سيناء بعيد الأم







الأزهر يشارك في احتفالات جنوب سيناء بعيد الأم







الأزهر يشارك في احتفالات جنوب سيناء بعيد الأم







الأزهر يشارك في احتفالات جنوب سيناء بعيد الأم