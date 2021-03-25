انطلاق التطعيم بالجرعة الثانية ضد شلل الأطفال فى البحر الأحمر السبت المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، انطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال الجرعة الثانية يوم السبت المقبل، ولمدة ثلاث أيام على تنتهى يوم الاربعاء المقبل 31 مارس الجارى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تم الاستعداد لانطلاق الحملة القومية لتطعيم شلل الأطفال، وكذلك تم التوجيه بالاهتمام بالتوعية وبكافة المواطنين لرفع الوعى الصحى وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشئون البيئة، حيث تم عمل لقاء توعوى للعاملين بمصنع التدوير بالغردقة وإرشادهم عن طريق الوقاية من فيروس كورونا المستجد وطرق رفع المناعة لمواجهته مثل التغذية السليمة وكيفية ارتداء الكمامة والتخلص منها بطريقة آمنه وغسل الأيدى باستمرار التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم كيفية الوقاية من الأمراض التى تنتقل عن طريق الأدوات الحادة عن طريق غسل الأيدى وارتداء الواقيات الشخصية أثناء تأدية عملهم، وقدم التوعية الصحية الدكتورة رانيا صفوت مدير إدارة الثقافة الصحية والإعلام السكانى بالمديرية.