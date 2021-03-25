اليوم السابع
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الخميس، 25 مارس 2021 02:21 ص
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اليابان تتهم كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ بالستي

الخميس، 25 مارس 2021 02:00 ص
اليابان تتهم كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ بالستي صاروخ بالستي
وكالات

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قال خفر السواحل الياباني، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، محذراً ، السفن من الاقتراب من أي أجسام تسقط من السماء، وطالب خفر السواحل الياباني السفن بإبلاغه فورا عن أي أجسام أو معلومات تتوفر لديهم عن الصاروخ الباليستي.

وفي ذات الصدد، ذكرت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت مقذوفا واحدا على الأقل مجهول الهوية في البحر الشرقي، ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى، بما في ذلك عدد المقذوفات التي أُطلقت ونوعها، وفقا لوكالة "يونهاب".

وتثمل تلك العملية ثاني إطلاق لصواريخ باليستية من جهة كوريا الشمالية خلال أسبوع، بعد أن أعلن عن إطلاقها لصاروخين كروز قبالة الساحل الغربى في عطلة نهاية الأسبوع، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، للرئيس جو بايدن، أن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين قصيري المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع أمر معتاد.

وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة قد أعلنت أنها تعيد النظر في السياسات تجاه كوريا الشمالية.

 

 

 


كوريا الشمالية

صاروخ بالستي

اليابان

سفن

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