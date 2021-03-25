النيابة تأمر بالتحفظ على والدة الأطفال الثلاثة ضحية حريق عين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بالتحفظ على والدة 3 أطفال، لقوا مصرعهم بسبب حريق بدائرة قسم شرطة عين شمس، وصرحت النيابة بدفن جثث الأطفال، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بالقرب من كوبرى عين شمس الجديد، فانتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى.

فيما نجح رجال الإطفاء في الدخول للشقة واستخراج جثة طفل وإنقاذ شقيقيه من وسط النيران مصابين بإصابات خطيرة وتوفيا بعد وصولهما المستشفى، وتم محاصرة النيران وإخمادها قبل انتقالها لباقى المجاورات.

وكشفت تحريات رجال المباحث الجنائية، أن والدة الأطفال المتوفيين تركتهم داخل الشقة وأغلقت عليهم الباب، وذهبت إلى السوق لشراء متطلبات المنزل.

كما تبين أنه فى ذلك الوقت نشب الحريق داخل الشقة، الذى امتد بسرعة كبيرة إلى كل أرجاء المنزل، ما أدى إلى مصرع الأطفال الثلاثة نتيجة لصغر سنهم وعدم قدرتهم على التصرف.