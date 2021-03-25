المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه فى المطرية

كتب عبد الله محمود

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة سرقة طالب بالإكراه وإصابته وحيازة سلاح أبيض، فى منطقة المطرية.

وجاء فى قرار الإحالة أن العاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وسرقا طالب بالإكراه، بأن استوليا منه على الهاتف المحمول، ومبلغ مالي، حيث استوقفاه أثناء سيره في الطريق العام واشهرا في وجهه سلاح أبيض "مطواة" لبث الرعب في نفسه، والسيطرة عليه واستوليا على المنقولات الخاصة به وهربا.

وتلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من، طالب، مصاب بجرح طعنى في يديه اتهم فيه شخصين أدلى بأوصافهما التقريبية، بتهديده بمطواة والاستيلاء منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي، والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته.

وبعمل التحريات، وجمع المعلومات تبين أن عاطلين، وراء الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المستولى عليه، والآداة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة فتحرر المحضر اللازم.