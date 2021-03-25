المجلس العربى للمسؤولية المجتمعية يكرم وزيرة الهجرة ضمن أهم 7 سيدات مؤثرات

كتب محمود راغب

كرم المجلس العربى للمسئولية المجتمعية، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واختارها المجلس شخصية العام بعد حصدها جائزة "المرأة العربية للمسئولية المجتمعية"، فى حضور السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتورة راندا رزق الأمين العالم للمجلس العربى.

جاء ذلك ضمن فعاليات إطلاق المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية النسخة الثالثة من يوم المرأة العربية، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وهو المنتدى الأول من نوعه للمرأة والمسئولية المجتمعية تحت مظلة الجامعة، وبالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والشركاء.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة عن شكرها واعتزازها بتكريم المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية في النسخة الثالثة من يوم المرأة العربية، تحت رعاية جامعة الدول العربية، قائلة، إن التكريم عندما يأتي من مؤسسة بهذا الثقل يعد وساما افتخر به ومسئولية جديدة علي تحملها، وحافزا لتقديم مزيدا من الجهد والعمل لصالح تلبية احتياجات المصريين بالخارج، وفي الاستراتيجية الوطنية لربطهم مواطنينا بالخارج بوطنهم مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المرأة العربية أثبتت قدرتها الكبيرة على تحمل أثقل المسؤوليات والملفات، واستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في مختلف المواقع، مؤكدة أن مصر تشهد عهدا غير مسبوق في تمكين المرأة ويعكس ذلك صواب رؤية الدولة المصرية في محاولات تمكين المرأة المستمرة حتى أصبح واقعا ملموسا بتواجد 8 وزيرات بالحكومة المصرية، كذلك حصول المرأة على نسبة تمثيل أكبر بمجلس النواب المصري، هذا فضلا عن نواب المحافظين من الشابات وغيرهن من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وخلال كلمتها أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن علينا جميعا مسئولية مجتمعية تجاه وطننا مصر، مشيدة بدور المرأة المصرية بالخارج وما تبذله من الجهود في سبيل الدفاع عن قضايا الوطن، وظهر ذلك جليا في الوقفات التي نظمتها المرأة المصرية أمام البيت الأبيض للدفاع عن حق مصر في مياة النيل، كذلك الدور الهام التي لعبته المرأة المصرية أثناء أزمة العالقين المصريين بالخارج وما قدمت من مساعدات متنوعة ساهمت بها في حل الأزمة.

كما اقترحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إطلاق حوار يجمع بين شباب المصريين الدارسين بالخارج وشباب الدارسين العرب بمصر، بالتعاون مع المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، بهدف بناء علاقات بين هذه الاجيال العربية الناشئة، نؤكد من خلاله على الثوابت العربية المشتركة، وبث مبدأ الوحدة والمحبة والترابط بين هذه الفئة، حيث لديهم القدرة الكبيرة على إيصال صوت كل العرب وتصدير صورة تملؤها التفاهم والمحبة بين أجيال العرب الجديدة.

وجاء تكريم المجلس للسيدات الرائدات اللاتي حصلن على جائزة المسؤولية المجتمعية لهذا العام وفقا لمعايير موضوعية لاختيارهن في 4 ميادين أساسية تضم: الثقافة والدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والدولية والتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية وتمكين المرأة والشباب.