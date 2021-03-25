وأشارت الصحيفة إلى أن حزب "إسرائيل بيتنا" الذى أسسه وزير الدفاع الإسرائيلى السابق أفيجدور ليبرمان كان أداؤه جيدًا بشكل مدهش مع الناخبين الدروز، إذ حصل على 31% من الأصوات فى بلدة عسفيا وهى بلدة ذات أغلبية درزية تقع في شمال إسرائيل.

وحظى ليبرمان على نسبة تصويت بلغت 26% من إجمالى الأصوات التي تم فرزها حتى الآن في بلدة دالية الكرمل، كما حصل على 34.2% من الأصوات في لبدة بيت جن.

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الليكود تقدم تقريبًا فى كل مدينة كبيرة بجنوب إسرائيل إذ حصل على تصويت بنسبة 42% فى مدينة إيلات و42% في مدية بئر السبع و40% فى مدينة عسقلان و30.62% فى أشدود.

وتقدم حزب "يش عتيد" فى تل أبيب بنسبة تصويت بلغت 22%، بينما حصل على أصوات بنسبة 5.5% فقط في القدس المحتلة.

وبحسب الصحيفة، أيد الناخبون فى القدس الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة وحزب الليكود، إذ حصل حزب التوراة اليهودية الموحدة على أصوات بنسبة 23.47% بينما حصل حزب "شاس" على 15.85% وحصل الليكود على 20.76% من الأصوات.



