ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الخميس، أنه مع فرز 95% من الأصوات فى الانتخابات التشريعية الإسرائيلية تبين تقدم حزب الليكود الذى يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بحصوله على غالبية الأصوات فى المدن الجنوبية بإسرائيل، يليه حزب يش عتيد "هناك مستقبل" الذى حصل على غالبية الأصوات فى تل أبيب.
وأشارت الصحيفة إلى أن حزب "إسرائيل بيتنا" الذى أسسه وزير الدفاع الإسرائيلى السابق أفيجدور ليبرمان كان أداؤه جيدًا بشكل مدهش مع الناخبين الدروز، إذ حصل على 31% من الأصوات فى بلدة عسفيا وهى بلدة ذات أغلبية درزية تقع في شمال إسرائيل.
وحظى ليبرمان على نسبة تصويت بلغت 26% من إجمالى الأصوات التي تم فرزها حتى الآن في بلدة دالية الكرمل، كما حصل على 34.2% من الأصوات في لبدة بيت جن.
وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الليكود تقدم تقريبًا فى كل مدينة كبيرة بجنوب إسرائيل إذ حصل على تصويت بنسبة 42% فى مدينة إيلات و42% في مدية بئر السبع و40% فى مدينة عسقلان و30.62% فى أشدود.
وتقدم حزب "يش عتيد" فى تل أبيب بنسبة تصويت بلغت 22%، بينما حصل على أصوات بنسبة 5.5% فقط في القدس المحتلة.
وبحسب الصحيفة، أيد الناخبون فى القدس الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة وحزب الليكود، إذ حصل حزب التوراة اليهودية الموحدة على أصوات بنسبة 23.47% بينما حصل حزب "شاس" على 15.85% وحصل الليكود على 20.76% من الأصوات.
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