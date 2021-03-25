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أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف اليوم /الخميس/ أن الرئيس فلاديمير بوتين لم تظهر عليه أي آثار جانبية بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، وقال المتحدث - في تصريح أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن الرئيس ليس لديه آثار جانبية، إنه في حالة جيدة للغاية".