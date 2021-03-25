وكان بيسكوف أعلن - الثلاثاء الماضى - تلقي الرئيس الروسي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد؛ مؤكدًا أن صحة الرئيس جيدة، ولم يفصح الكرملين عقب إعلان الرئيس بوتين عزمه تلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، عن اللقاح الذي اختاره الرئيس، واكتفى بالتأكيد على موثوقية اللقاحات الروسية الثلاثة.