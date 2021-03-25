الكرملين: تجارب إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية لا تمثل تهديدا لنا

(أ ش أ)

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف ، أن تجارب إطلاق الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية ، لا تمثل تهديدا لبلاده ، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يتابعها عن كثب.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو قلقة بشأن الإجراءات الكورية الشمالية وما إذا كانت تمثل تهديدا لروسيا :"لا، هذه التجارب لا تمثل تهديدا لروسيا، ولكننا بالطبع نتابع هذه التجارب عن كثب".

ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الزائر لكوريا الجنوبية :" إن موسكو وسيئول تدعوان إلى الاستئناف العاجل للمفاوضات لحل الوضع في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف لافروف:"من بين القضايا الدولية ، أولينا الاهتمام الخاص للوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا بشكل عام"، مشددا على أن بلاده وكوريا الجنوبية تواصلان الالتزام بالاستئناف العاجل لعملية المفاوضات من قبل الأطراف المعنية من أجل تحقيق تسوية دائمة لمجموعة كاملة من المشاكل في هذه المنطقة.