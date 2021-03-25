وأضاف بيسكوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أن الرئيس بحالة جيدة ولم تظهر عليه آثار جانبية، وسيمارس عمله بشكل معتاد، وغدا لدى الرئيس الروسي يوم عمل كامل.

وكان بوتين قد قال في وقت سابق خلال اجتماع عبر مؤتمر بالفيديو حول التطعيم ضد فيروس كورونا: "اليوم يمكننا القول بثقة، إن الممارسة تؤكد موثوقية وأمن اللقاحات الروسية تماما علاوة على ذلك، لا توجد عقاقير أجنبية أخرى مماثلة تظهر مثل هذه الدرجة العالية من الحماية.