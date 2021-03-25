اليوم السابع
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القوات الروسية توزع مساعدات إنسانية بإقليم ناجورني كره باخ

الخميس، 25 مارس 2021 08:00 ص
القوات الروسية توزع مساعدات إنسانية بإقليم ناجورني كره باخ القوات الروسية
(وكالات)

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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية نقلت شحنة مساعدات إنسانية إلى مدينة ستيباناكرت بإقليم كره باخ ، الذي شهد تصعيدا عسكريا بين أذربيجان وأرمينيا في الخريف الماضي.

وأوضحت وزارة الدفاع أن قوات حفظ السلام نقلت معدات ومستلزمات طبية، جمعتها منظمات خيرية روسية، إضافة إلى الكتب لإحدى المدارس المحلية.

يذكر أن قوات حفظ السلام الروسية تم نشرها في الإقليم بموجب الاتفاق على إنهاء القتال في المنطقة، الذي وقع عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 9 نوفمبر الماضي.

وبانتشار قوات حفظ السلام الروسية ووقف إطلاق النار انتهى التصعيد الأخير في قره باغ، الذي بدأ في أواخر سبتمبر.

 

 

 


روسيا

موسكو

ناجورني كره باخ

أرمينيا

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