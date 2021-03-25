اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مارس 2021 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القمر الأحدب يقترن بنجم قلب الأسد الليلة فى مشهد يرى بالعين المجردة بسماء مصر

الخميس، 25 مارس 2021 05:07 م
القمر الأحدب يقترن بنجم قلب الأسد الليلة فى مشهد يرى بالعين المجردة بسماء مصر القمر الأحدب يقترن بنجم قلب الأسد
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس، اليوم الخميس، 25 مارس 2021 وحلول ظلمة الليل وقوع القمر الأحدب المتزايد بالقرب من نجم قلب الأسد على قبة السماء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.
 
قلب الأسد نجم من المرتبة الأولى، وهو النجم الوحيد بين معظم النجوم البراقة الذي يقع تقريبا على المسار الظاهرى السنوى للشمس أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج.
 
يسمى هذا النجم أيضا (الف) الأسد كما يدعى ( نجم المنجل) فلو تم عزله مع النجوم الخمسة المجاورة له عن بقية نجوم الأسد لحصلنا على شكل يشبه شكل المنجل، ويمثل (نجم المنجل) يد ذلك المنجل.
 
بغض النظر عن موقع الراصد حول العالم فإن القمر يتحرك دائما باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج وهذه الحركة هي ترجمة لحركته في مداره حول الأرض، ويمكن ملاحظة، ذلك من خلال رصد موقع القمر كل ليله، فمثلا يوم غدا سيلاحظ أن القمر ابتعد عن نجم قلب الأسد واندفع باتجاه الشرق.
 
 
 

القمر الاحدب

القمر

النجوم

نجم قلب الاسد

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أول الظواهر الفلكية لعام 2021.. ذروة الرباعيات تمطر سماء مصر الليلة بـ120 شهاب فى الساعة.. خبير يؤكد : الظاهرة تشاهد بالعين المجردة وتكون فى أفضل أحوالها قبل الفجر.. والقمر الأحدب سيحجب معظم الشهب هذا العام

الأحد، 03 يناير 2021 05:37 م

القمر الأحدب يقترن بالمريخ فى ظاهرة ترى بالعين المجردة بسماء مصر

الخميس، 26 نوفمبر 2020 03:00 ص

القمر الأحدب يقترن بزحل جوهرة النظام الشمسى فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:00 ص

القمر الأحدب قرب الكوكب الأحمر الليلة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

السبت، 08 أغسطس 2020 10:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة