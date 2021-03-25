القمر الأحدب يقترن بنجم قلب الأسد الليلة فى مشهد يرى بالعين المجردة بسماء مصر

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس، اليوم الخميس، 25 مارس 2021 وحلول ظلمة الليل وقوع القمر الأحدب المتزايد بالقرب من نجم قلب الأسد على قبة السماء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

قلب الأسد نجم من المرتبة الأولى، وهو النجم الوحيد بين معظم النجوم البراقة الذي يقع تقريبا على المسار الظاهرى السنوى للشمس أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

يسمى هذا النجم أيضا (الف) الأسد كما يدعى ( نجم المنجل) فلو تم عزله مع النجوم الخمسة المجاورة له عن بقية نجوم الأسد لحصلنا على شكل يشبه شكل المنجل، ويمثل (نجم المنجل) يد ذلك المنجل.

بغض النظر عن موقع الراصد حول العالم فإن القمر يتحرك دائما باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج وهذه الحركة هي ترجمة لحركته في مداره حول الأرض، ويمكن ملاحظة، ذلك من خلال رصد موقع القمر كل ليله، فمثلا يوم غدا سيلاحظ أن القمر ابتعد عن نجم قلب الأسد واندفع باتجاه الشرق.