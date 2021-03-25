القضايا المتبقية لقذافى فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة" بعد الإعدام الأول

كتب أحمد الجعفرى

بعد صدور حكم بالإعدام شنقا على "قذافى فراج" المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، ينشر "اليوم السابع" خريطة القضايا المتبقية للمتهم أمام محاكم الجنايات.

27 مارس

تنطق محكمة جنايات الجيزة بالحكم على "سفاح الجيزة" يوم 27 مارس الجارى، بعدما أحالت قضيته فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعى في إعدامه، لاتهامه في قضية قتل نادين شقيقة زوجته.

19 مايو

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بالكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوى، جلسة محاكمة المتهم في قضية اتهامه بقتل زوجته فاطمة الزهراء.

29 مارس

نيابة ثان المنتزه في الإسكندرية، أحالت ملف قضية "قذافي فراج"، لمحكمة جنايات الإسكندرية؛ لبدء محاكمته، أمام الدائرة رقم 29 مطلع مارس القادم؛ لاتهامه بقتل عاملة لديه، 33 عامًا.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عماد عطية، بمعاقبة المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، بالإعدام شنقا بتهمة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف عمدا مع سبق الإصرار.