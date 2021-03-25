القبض على معالج روحانى مزيف يستقطب ضحاياه من خلال فيس بوك ويبتزهم ماديا

الشرقية- فتحية الديب - شريف الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدى للجريمة الإلكترونية، بالتنسيق مع أمن الدقهلية، القبض على عاطل يدعى أنه معالج روحانى ويستقطب ضحاياه من خلال موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ثم يطالبهم بتحويل مبالغ مالية له مقابل عدم فضح أمرهم بصور تحصل عليها منهم، وتم إحالته إلى نيابة مركز أجا، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما ورد بلاغا إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من إحدى السيدات بقيام شاب من محافظة الدقهلية، بمطالبتها بتحويل مبالغ مالية لها مقابل عدم فضح أمرها بصور تحصل عليها منها أثناء معالجتها روحانيا.

وتمكنت مأمورية أشرف عليها اللواء عمرو بحر مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الالكترونية، وقام بها ضباط فرع شرق الدلتا، برئاسة العقيد دكتور محمود مدين، رئيس الفرع، بتوجيهات العميد حسام رشاد، رئيس مباحث الإدارة، بالتنسيق مع مباحث مركز أجا، من ضبط صاحب "الأكونت" 30 عاما بدون عمل، وتبين قيامه بالنصب على عدد من السيدات من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وإيهامهم بقدرته على فك الأسحار، وأثناء ذلك يطالبهم بتصوير أنفسهن ثم يقوم بإبتزازهن بتحويل مبالغ مالية له مقابل عدم فضح أمرهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1190 إدارى مركز أجا لسنة 2021 وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه أربعة على ذمة التحقيقات.