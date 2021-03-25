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القبض على عاطل يسرق الدراجات النارية بمنطقة النزهة

الخميس، 25 مارس 2021 12:08 م
القبض على عاطل يسرق الدراجات النارية بمنطقة النزهة متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل يزاول نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" في النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

 

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته سلاح أبيض "كتر" عقب قيامه بسرقة دراجة نارية ملك حارس عقار مصاب بجرح قطعى، مقيم بدائرة القسم، كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته .

 

وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما أقر بارتكاب عدد من حوادث سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائهم بالمنطقة محل سكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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