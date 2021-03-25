اليوم السابع
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القبض على سائق وعامل فى قنا لحيازتهما 198 فرش حشيش

الخميس، 25 مارس 2021 11:34 ص
القبض على سائق وعامل فى قنا لحيازتهما 198 فرش حشيش كمين امنى - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، عامل وسائق وبحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش تقدر بـ 198 فرش حشيش، داخل سيارة بكمين طيبة بقنا.

 تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، اخطارا، يفيد تمكن الملازم أول عبد الرحمن سالم، من ضبط 198 فرش حشيش بحوزة  عامل وسائق، وتبين من الفحص أن المتهمين كانا يقودان سيارة بدون لوحات، وعند الدخول إلي الكمين اشتبه فيهما الضابط وفتش السيارة التي عثر بداخلها علي الحشيش.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والسيارة. 

 


 

 


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