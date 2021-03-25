القبض على سائق وعامل فى قنا لحيازتهما 198 فرش حشيش

تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، اخطارا، يفيد تمكن الملازم أول عبد الرحمن سالم، من ضبط 198 فرش حشيش بحوزة عامل وسائق، وتبين من الفحص أن المتهمين كانا يقودان سيارة بدون لوحات، وعند الدخول إلي الكمين اشتبه فيهما الضابط وفتش السيارة التي عثر بداخلها علي الحشيش.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والسيارة.