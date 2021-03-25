القبض على أمين عهدة اختلس بضائع من مجمع استهلاكى

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الإختلاس والاستيلاء على المال العام، حيث تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى شركات المجمعات الاستهلاكية، بقيام أمين عهدة بإحدى فروع الشركة، باختلاس بضائع من عهدته المملوكة للشركة جهة عمله مما أضر بأموالها .

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام أنه فى غضون عام 2020 أستغل المذكور طبيعة عمله كونه يشغل منصب أمين عهدة بالشركة المشار اليها ومناط له استلام عهدة الفرع من البضائع المختلفة لبيعها وتوريد قيمتها لاحقاً لخزينة الشركة المبلغة، وقام باختلاس بضائع عبارة عن سلع غذائية مختلفة من عهدته وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة .