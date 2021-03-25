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الفيديو الترويجى للحملة الدعائية لنقل المومياوات الملكية فى 3 أبريل

الخميس، 25 مارس 2021 09:42 م
الفيديو الترويجى للحملة الدعائية لنقل المومياوات الملكية فى 3 أبريل صورة للحملة الدعائية
كتب ـ محمد أسعد

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تستعد وزارة السياحة والأثار لحدث فريد من نوعه المصرية لنقل مومياوات المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة يوم 3 أبريل المقبل، ويصل عددها إلى 22 مومياء ملكية .

ومن المقرر أن تجاوب الموامياوات القاهرة خلال عملية النقل في حدث ينتظره العالم، وتقوم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، بداية من مساء اليوم الخميس، بإطلاق حملة دعائية كبرى للترويج لموكب المومياوات الملكية على منصات التواصل الاجتماعى العربية والدولية وخاصة فى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

يأتى ذلك وفقاً للخطة الدعائية المقررة والمعتمدة من لجنة "خبراء الترويج السياحى" التى شكلها وزير السياحة والآثار برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة، وعضوية عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعة.

 

 


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متحف الحضارة

المومياوات الملكية

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