الصحة العراقية تحث المواطنين على الإسراع بالتسجيل لأخذ لقاحات كورونا

وكالات

شددت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، على ضرورة الإسراع بتسجيل المواطنين لأخذ لقاحات الجائحة، وذلك بعد رصد أعلى معدل إصابات بكورونا خلال يوم، وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي الساند للوزارة، ربى فلاح حسن، في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "العراق قد يشهد نسب إصابات مرتفعة أعلى مما سجل هذا اليوم، خلال الفترات القليلة المقبلة، لذا ننصح المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والإسراع بالتسجيل على أخذ اللقاحات".

وأضافت، أن "إقبال المواطنين على اللقاحات في المنصات الإلكترونية التى أطلقتها وزارة الصحة ليس بالإقبال الجيد".

وأكدت المسؤولة الصحية أن "أي لقاح يصل إلى العراق هو آمن وفعال للاستخدام البشري ومعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية"، مشددة على ضرورة "أخذ اللقاحات لتقليل أعداد الإصابات وما يتبعها من الوفيات وكسر سلسلة انتشار هذا الوباء".

وجاء في بيان أصدرته وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت 6051 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أكبر حصيلة سجلها العراق منذ تفشي الفيروس في البلاد قبل أكثر من عام. وأضافت الوزارة أنها سجلت أيضا 4185 حالة شفاء، مقابل 29 وفاة بالفيروس، خلال الفترة نفسها.