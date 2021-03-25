الصحة العالمية: متغير كورونا يصل 125 دولة واستقرار معدل الإصابات بأفريقيا

كتبت - هند المغربي

أفادت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، باستمرار ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 بأنحاء العالم للأسبوع الرابع على التوالي، حيث وصل العدد خلال الأيام السبعة الماضية إلى نحو 3.3 مليون إصابة.

وقالت المنظمة، إن عدد الوفيات الجديدة بسبب الإصابة بمرض فيروس الكورونا قد استقر بعد انخفاضه على مدى ستة أسابيع، ليقدر بستين ألف وفاة، وما زالت أوروبا والأمريكتان تضم 8 من كل 10 حالات وفاة.

وكانت منطقة غرب المحيط الهادئ، الوحيدة التي تشهد انخفاضا في عدد الوفيات، إذ سجلت تراجعا يقدر بالثلث مقارنة بالأسبوع الماضي. وفق بيان المنظمة

وأشارت المنظمة، الى انه زادت الإصابات بشكل كبير في جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ وأوروبا وشرق المتوسط، وفق التحديث الوبائي لمنظمة الصحة العالمية، وفي أفريقيا والأمريكتين استقرت معدلات الإصابة في الأسابيع الأخيرة، فيما أشارت المنظمة إلى ما وصفتها بالاتجاهات المقلقة في بعض الدول، ومنها البرازيل التي شهدت تسجيل أعلى عدد من الإصابات الجديدة خلال أسبوع، إذ بلغ 508,010 حالة بزيادة ثلاثة أضعاف، وشهت الولايات المتحدة أكثر من 347 ألف إصابة جديدة، بانخفاض 19%، فيما سجلت الهند زيادة بنسبة 62% في عدد الحالات.

وبالنسبة لمتغيرات الفيروس المسببة للقلق، قالت المنظمة إن المتغير الذي ظهر للمرة الأولى في المملكة المتحدة(VOC202012/01) أصبح موجودا الآن في 125 دولة في جميع أنحاء العالم.

وذكرت المنظمة، أن هذا المتغير قد يكون مرتبطا بزيادة الحالات التي تتطلب رعاية في المستشفيات، وشدة الأعراض وحدوث الوفيات، مشيرة إلى دراسة أجريت بين شهري أكتوبر ويناير على 55 ألف مريض بكوفيد-19.

أظهرت الدراسة أن معدل الوفيات بهذا المتغير يقدر بـ4.1 من بين كل ألف حالة، مقارنة بـ2.5 من بين كل حالة مصابة بالفيروس المتعارف عليه سابقا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتغير الآخر للفيروس، الذي ظهر في جنوب أفريقيا (501Y.V2) موجود الآن في 75 دولة بكل مناطق العالم.

وأشارت المنظمة إلى دراسة قارنت بين معدلات دخول المستشفى في جنوب أفريقيا أثناء ذروة الموجة الأولى من فيروس الكورونا في منتصف يوليو 2020، والموجة الثانية التي بلغت ذروتها في يناير 2021 عندما انتشر متغير الفيروس. ووجدت الدراسة زيادة في مخاطر حدوث الوفيات بين حالات الإصابة في المستشفيات بنسبة عشرين في المئة.

وقد تم تسجيل ظهور المتغير الثالث (P.1) في 3 دول إضافية خلال الأسبوع الماضي، ليصبح موجودا في 41 دولة في كل المناطق. وقد ظهر هذا المتغير للمرة الأولى في ولاية الأمازون في البرازيل.

وتفيد النتائج الأولية بأن انتقال هذا المتغير يزيد بمقدار 2.5 مرة مقارنة بالفيروس المعروف مُسبقا، ويُقدر إجمالي عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 بأنحاء العالم بأكثر من 123 مليونا، من بينها أكثر من 2.7 مليون وفاة.

ووفق البيانات المسجلة حتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي، تم إعطاء أكثر من 403 مليون جرعة لقاح في مختلف أنحاء العالم.