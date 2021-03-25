السكة الحديد تعلن جداول تشغيل قطاراتها خلال شهر رمضان الأسبوع المقبل

كتب رضا حبيشى

تعلن هيئة السكة الحديد جداول تشغيل قطاراتها فى شهر رمضان خلال الأسبوع المقبل، حيث تنشر القطارات التي تقرر إجراء تعديلات في مواعيدها طوال الشهر الكريم، وكذلك استعداداتها لاستقبال رمضان في ظل انتشار جائحة كورونا.



وتعكف هيئة السكة الحديد على إجراء تعديلات فى جداول تشغيل القطارات مع اتخاذ إجراءات استثنائية فى ظل انتشار فيروس كورونا، خصوصا أن عددا كبيرا من العاملين تضطرهم ظروف عملهم فى تشغيل القطارات للإفطار بمواقع عملهم مثل سائقى القطارات والكمسارية ونظّار المحطات ومراقبى الأبراج.



وأكدت مصادر مسئولة، أن التعديلات متوقع أن تشمل مواعيد بعض قطارات خطوط الوجه البحرى وعلى رأسها خط القاهرة ـ الإسكندرية والعكس، حيث ستشمل تعديلات فى مواعيد عدد كبير من القطارات التى تقوم قبل وبعد الإفطار، فيما لن يتم إجراء تعديلات فى مواعيد قطارات خطوط الصعيد طوال شهر رمضان كون أن رحلاتها طويلة بالأساس ويصعب إجراء تعديلات تتماشى مع مواعيد الإفطار.



وأضافت المصادر، أنه لن يجرى توزيع وجبات على العاملين الذين تضطرهم ظروف علمهم للإفطار بمواقع العمل مثل سائقى القطارات والكمسارية ونظّار المحطات ومراقى الحركة والأبراج، حيث سيجرى الاكتفاء بمنحهم مقابل مادى عن الأيام التى سيفطرون فيها بمواقع عملهم.