الرئيس السيسى: مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية فى مختلف المجالات، لاستعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، خاصةً تلك الأمنية والشرطية، بهدف تحقيق أولوليات الأمن والاستقرار.
جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى
الرئيس السيسي ومحمد المنفي
الرئيس السيسي يستقبل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي
الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي
الرئيس السيسي ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي
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