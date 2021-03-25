اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مارس 2021 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية

الخميس، 25 مارس 2021 03:21 م
الرئيس السيسى: مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية الرئيس السيسي ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية فى مختلف المجالات، لاستعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، خاصةً تلك الأمنية والشرطية، بهدف تحقيق أولوليات الأمن والاستقرار.
 
جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
 
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى

الرئيس-السيسي-ومحمد-المنفي
الرئيس السيسي ومحمد المنفي

الرئيس-السيسي-ومحمد-المنفي-رئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي
الرئيس السيسي يستقبل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

الرئيس-السيسي-يستقبل-محمد-المنفي-رئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي
الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-ومحمد-المنفي-رئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي
الرئيس السيسي ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

 


السيسي

محمد المنفي

ليبيا

الحكومة الليبية

المرتزقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة