الرئيس السيسى: مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية

كتب محمد الجالى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية فى مختلف المجالات، لاستعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، خاصةً تلك الأمنية والشرطية، بهدف تحقيق أولوليات الأمن والاستقرار.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.