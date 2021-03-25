كما قامت دورية الحرس الوطني بولاية بنعروس، بإلقاء القبض على شخص بصدد التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا. وباستجوابه، اعترف بأن لديه قارب بحري قام بوضعه في أحد المنازل بقصد تنفيذ عميله الهجرة غير الشرعية.