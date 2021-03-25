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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، أن وحدات الحرس الوطني قامت بإحباط عمليتي هجرة غير شرعية بولايتي صفاقس وبنعروس، وأوضحت الوزارة – في بيان علي الصفحة الرسمية – أن دورية الحرس الوطنى بولاية صفاقس، تمكنت من القبض على 4 أشخاص كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة، وحجزت لديهم مبلغا ماليا قدره 1400 دينارا.

كما قامت دورية الحرس الوطني بولاية بنعروس، بإلقاء القبض على شخص بصدد التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا. وباستجوابه، اعترف بأن لديه قارب بحري قام بوضعه في أحد المنازل بقصد تنفيذ عميله الهجرة غير الشرعية.

يذكرأن، كشفت وزارة الداخلية التونسية، الخميس الماضى أنه تم إحباط محاولتى هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية والبرية خلسة بولايتى صفاقس والقصرين، وقالت وزارة الداخلية بحسب بيان على الصفحة الرسمية، إن مصلحة شرطة النجدة بولاية صفاقس تمكنت من إلقاء القبض على 5 أشخاص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة، انطلاقا من سواحل قرقنة التونسية باتجاه أوروبا.

وأضاف البيان أنه باستجوابهم، اعترفوا بقيامهم بالتنسيق مع أحد منظمى الهجرة الغير شرعية لاجتياز الحدود خلسة، وذلك بعد دفعهم مبلغا مالى قدره 60 ألف دينار تونسى عن كل شخص، وأوضح بيان آخر، أن فرقة الحدود البرية بمشاركة مركز الحرس الوطنى بولاية القصرين، تمكنا من ضبط شخصين بصدد مساعدة شخصين آخرين يحملان جنسية دول أفريقية، على اجتياز الحدود البرية خلسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنهم.