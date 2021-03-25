اليوم السابع
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الحكومة تشدد على الإسراع فى تنفيذ مشروعى "عين الصيرة" و"سور مجرى العيون"

الخميس، 25 مارس 2021 10:30 ص
الحكومة تشدد على الإسراع فى تنفيذ مشروعى "عين الصيرة" و"سور مجرى العيون" جانب من اللقاء
كتب أحمد حسن

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شدد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروعى  "بحيرة عين الصيرة"، وتطوير "منطقة سور مجرى العيون"، بمحافظة القاهرة، وتكثيف العمل فيهما على مدار الـ24 ساعة للانتهاء من التنفيذ فى الموعد المحدد، وضرورة إلتزام العاملين بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وتجولخالد عباس ومرافقوه بموقع مشروع تطوير "بحيرة عين الصيرة"، لتفقد تنفيذ الأعمال، والتى تشمل تنفيذ ممشى سياحى حول البحيرة بطول 2500 متر طولى، ومنطقة مطاعم، وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة.
 
وانتقل المهندس خالد عباس ومرافقوه، لتفقد الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" بمصر القديمة، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ عمارات سكنية، ومول تجاري فندقى، ومطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وغيرها.
 
 

وزاره الاسكان

مشروع عين الصيره

سور مجرى العيون

محطات المعالجه

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