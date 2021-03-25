اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مارس 2021 03:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الجنح تواصل اليوم نظر محاكمة المتهم بالتستر على "متحرش المعادى"

الخميس، 25 مارس 2021 02:00 ص
الجنح تواصل اليوم نظر محاكمة المتهم بالتستر على "متحرش المعادى" محكمه_أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل محكمة جنح المعادي، اليوم الخميس، نظر محاكمة المتهم بالتستر على المتهم بخطف وهتك عرض "طفلة المعادى".
 
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات "محبوس"، حيث تحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.
 
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة، بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.
 

التستر على المتحرش

محاكمة المتهم الثانى

طفلة المعادى

هتك عرض

خطف طفلة

متحرش المعادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تأجيل محاكمة المتهم بالتستر على المتحرش بـ"طفلة المعادى" لجلسة 25 مارس

الخميس، 18 مارس 2021 12:26 م

30 مارس أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى

الأحد، 14 مارس 2021 02:23 م

إحالة محاكمة عامل وراء إخفاء المتهم بالتحرش بطفلة المعادى لدائرة أخرى للاختصاص

السبت، 13 مارس 2021 11:11 ص

صدمة الأم والأب.. أسرة طفلة المعادى تتحدث عن الحادث المؤلم

الجمعة، 12 مارس 2021 07:09 م

محاكمة عاجلة للمتهم بالتحرش بطفلة المعادى.. النيابة ترسل ملف القضية للمحكمة

الجمعة، 12 مارس 2021 01:55 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة