التعليم: امتحانات الترم الثانى للثانوى العام متعددة وليست موحدة

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحانات فى الفصل الدراسى الثانى لطلاب الثانوى العام، فى الصفين الأول والثانى، ستعقد من خلال اختبارات متعددة وليست موحدة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن الامتحان الموحد لن يطبق فى امتحانات صفوف النقل، ومن المقرروضع أسئلة الامتحانات من خلال الإدارات التعليمية على أن تلتزم كل إدارة بالمواصفات المحددة وتوزيع المناهج والمقررات الدراسية لكل مادة دراسية.



وأعلنت الوزارة طرق وضوابط تقييم المواد الأساسية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة، موضحة أنه يعقد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة، ويكون الامتحان ورقياً "اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق" على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة "بابل شيت".



ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلاً عن الكتاب المدرسي، نتيجة الفصل الدراسي الأول تكون "اجتياز أو عدم اجتياز" ولا تحسب له أي درجات في حالة إتمام الامتحان، أما في حالة "عدم الاجتياز" يتم عقد امتحان تكميلى بواقع 15 سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر أبريل.



وأوضحت، أن درجة الفصل الدراسي الثاني تمثل 100% من الدرجة العظمى للمادة، وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل.