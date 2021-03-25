التعليم: أسئلة امتحانات الترم الثانى للثانوى العام اختيار من متعدد والإجابة بورقة منفصلة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، سوف تعقد مجمعة وفي المدارس عبارة عن اختيار من متعدد، ويجيب الطالب عن الأسئلة فى ورقة منفصلة، موضحة أن هذه الامتحانات بدرجات كاملة أى مجموع درجات الطالب يحسب وفق ما يحصل عليه فى الفصل الدراسي الثاني فقط، مضيفة أن العامين الدراسيين فى الصفين الأول والثانى سنوات نقل عادية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، وجاء جدول امتحانات شهر أبريل كالتالى:

ـ يبدأ امتحان أبريل 26 أبريل.

ـ يؤدى طلاب أولى ثانوى 26 أبريل امتحان العربى بواقع 15 سؤالا.

ـ التاريخ 10 أسئلة والجغرافيا 10 أسئلة.

ـ اللغة الأجنبية الثانية 10 أسئلة.

ـ الثلاثاء 27 أبريل اللغة الأجنبية الأولى بواقع 15 سؤالا.

ـ الفلسفة والمنطق 10 أسئلة والرياضيات 10 أسئلة.

ـ الأربعاء 28 أبريل الكيمياء 10أسئلة.

ـ وأيضا مادتى الفيزياء 10 أسئلة والأحياء 10 أسئلة.



"جدول 2 ثانوى"

ـ 26 أبريل فى مواد اللغة العربية بواقع 15 سؤالا.

ـ رياضيات 1 بواقع 10 أسئلة ورياضيات 2 بواقع 10 أسئلة.

ـ الثلاثاء 27 أبريل اللغة الأجنبية الأولى 15 سؤالا.

ـ الكيمياء 10 أسئلة والأحياء 10 أسئلة.

ـ 28 أبريل فى اللغة الأجنبية الثانية بواقع 10 أسئلة والفيزياء 10 أسئلة.

ـ تعقد الامتحانات ورقيا.