اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مارس 2021 01:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: أسئلة امتحانات الترم الثانى للثانوى العام اختيار من متعدد والإجابة بورقة منفصلة

الخميس، 25 مارس 2021 01:00 ص
التعليم: أسئلة امتحانات الترم الثانى للثانوى العام اختيار من متعدد والإجابة بورقة منفصلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، سوف تعقد مجمعة وفي المدارس عبارة عن اختيار من متعدد، ويجيب الطالب عن الأسئلة فى ورقة منفصلة، موضحة أن هذه الامتحانات بدرجات كاملة أى مجموع درجات الطالب يحسب وفق ما يحصل عليه فى الفصل الدراسي الثاني فقط، مضيفة أن العامين الدراسيين فى الصفين الأول والثانى سنوات نقل عادية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، وجاء جدول امتحانات شهر أبريل كالتالى:

ـ يبدأ امتحان أبريل 26 أبريل.
ـ يؤدى طلاب أولى ثانوى 26 أبريل امتحان العربى بواقع 15 سؤالا.
ـ التاريخ 10 أسئلة والجغرافيا 10 أسئلة.
ـ اللغة الأجنبية الثانية 10 أسئلة.
ـ الثلاثاء 27 أبريل اللغة الأجنبية الأولى بواقع 15 سؤالا.
ـ الفلسفة والمنطق 10 أسئلة والرياضيات 10 أسئلة.
ـ الأربعاء 28 أبريل الكيمياء 10أسئلة.
ـ وأيضا مادتى الفيزياء 10 أسئلة والأحياء 10 أسئلة.
 

"جدول 2 ثانوى"
ـ 26 أبريل فى مواد اللغة العربية بواقع 15 سؤالا.
ـ رياضيات 1 بواقع 10 أسئلة ورياضيات 2 بواقع 10 أسئلة.
ـ الثلاثاء 27 أبريل اللغة الأجنبية الأولى 15 سؤالا.
ـ الكيمياء 10 أسئلة والأحياء 10 أسئلة.
ـ 28 أبريل فى اللغة الأجنبية الثانية بواقع 10 أسئلة والفيزياء 10 أسئلة.
ـ تعقد الامتحانات ورقيا.


التربية والتعليم

الثانوى العام

جدول امتحان أبريل للثانوى العام

جدول امتحان الترم الثانى

اخبار مصر

اخبار مصرية

طارق شوقي

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية

اسئلة امتحانات الثانوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم: لا امتحانات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى خلال مارس

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:04 ص

التعليم توفر مراجعة فى مادة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة مساء اليوم

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:50 ص

التعليم تحدد نهاية الأسبوع الجارى آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة.. وتوجه الطلاب غير المسجلين بسرعة التسجيل.. وتؤكد: ننتهى من الإجراءات الإدارية ولدينا عدة بدائل لضمان عقد امتحانات آمنة

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:00 ص

التعليم: جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية مادة واحدة يوميا

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة