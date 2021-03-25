التحقيق فى واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بعين شمس

كتب عبد الله محمود

فتحت نيابة عين شمس، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل ربة منزل علي يد زوجها طعنا بالسكين، بعد أن طاردها في الشارع، وأمرت بتشريح جثة المجني عليها، لبيان الأسباب، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس يفيد بعثور الأهالى على جثة ربة منزل مقتولة بأحد الشوارع فى منطقة عين شمس.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها عدة طعنات متفرقة بجسدها، فتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث، لأقوال الجيران وشهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ علي كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليه، بسبب خلافات زوجية، وتم القبض عليه.