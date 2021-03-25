اليوم السابع
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البنتاجون يوافق على طلب إيواء أطفال مهاجرين في قاعدتين بتكساس

الخميس، 25 مارس 2021 06:00 ص
البنتاجون يوافق على طلب إيواء أطفال مهاجرين في قاعدتين بتكساس البنتاجون
(رويترز)

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 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) موافقتها على طلب إيواء أطفال مهاجرين لا مرافق لهم في قاعدتين عسكريتين بولاية تكساس، وسط زيادة حادة في عدد المهاجرين الذين يصلون إلى حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

ويكافح الرئيس جو بايدن بعد شهرين فقط من توليه السلطة لمواجهة تحدي الهجرة المتزايد على امتداد الحدود مع المكسيك، وهي مشكلة ألقي فيها باللوم على سياسات سلفه الجمهوري دونالد ترامب ، حيث ترك "ترامب" المنصب دون أن يكتمل الجدار الحدودي الذي شرع في إنشائه.

ويسعى المسؤولون الأمريكيين جاهدين إلى إيواء وبحث أوضاع عدد متزايد من الأطفال الذين لا مرافق لهم والذين تقطعت السبل بكثير منهم لأيام في مراكز حدودية تشبه السجون انتظارا لإيوائهم في منشآت تديرها الحكومة.

وقال البنتاجون في بيان إنه وافق على طلب وزارة الصحة بإيواء الأطفال مؤقتا في قاعدتي لاكلاند وفورت بليس اللتين تشكلان قاعدة سان أنطونيو المشتركة.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في بيان "ستحتفظ وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالوصاية على هؤلاء الأطفال والمسؤولية عنهم ورفاهيتهم ودعمهم خلال وجودهم في المنشأة".

 

 

 


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جو بايدن

ترامب

الرئيس الأمريكي

المكسيك

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