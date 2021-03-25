وأضاف البيان أن "قوات الاستخبارات العسكرية قاموا بالوصول إلى أعماق الشبكة وغلق كافة منافذها تمهيدا لتفجيرها من قبل الجهد الهندسى للفرقة".

من جانب أخر بحث رئيس رئيس أركان الجيش العراقى الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، مع قائد بعثة حلف الشمال الأطلسى "الناتو" فى العراق الفريق بير اولسون، الخطة الاستشارية لتطوير قدرات الجيش العراقى .