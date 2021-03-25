الأرصاد تعلن انتهاء موجة العاصفة الترابية.. والعظمى غدا بالقاهرة 20 درجة

كتب سمير حسنى

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتهاء موجة الأتربة وهدوء الرياح على معظم مناطق الجمهورية، باستثناء مناطق على السواحل الشمالية والشرقية، ما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات للتليفزيون المصري، إن درجات الحرارة شهدت انخفاضًا بأكثر من 10 درجات ، حيث سجلت القاهرة ما بين 20 إلى 21 درجة، محذرة من انخفاض الحرارة الملحوظ في الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وتوقعت "شاكر" انتهاء فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، حيث من المتوقع أن تسجل الحرارة على القاهرة غدا الجمعة من 20 إلى 21 درجة.