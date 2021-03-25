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الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج 6 أمتار

الخميس، 25 مارس 2021 04:51 م
الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج 6 أمتار أمواج - أرشيفية
كتب محمود راغب

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارا بحريا خاصا بالبحر الأحمر وخليج السويس، من غد الجمعة 26 مارس إلى الإثنين 29 مارس 2021.
 
وكشفت هيئة الأرصاد، وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية تصل لحد العاصفة.
 
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن سرعة الرياح على خليج السويس من 27 إلى 35 عقدة وارتفاع الموج من 3.5 إلى 5.5 متر، وسرعة الرياح على البحر الأحمر من 30 الى 35 عقدة وارتفاع الموج من 3.5 إلى 6 متر.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة على السواحل والرياح نشطة على على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.
 
وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية  والوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على  بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد و جنوب سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة:  القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.
 
انذار بحرى خاص بالبحر الأحمر وخليج السويس
انذار بحرى خاص بالبحر الأحمر وخليج السويس

 


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