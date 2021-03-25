الأردن.. أحكام بالسجن والأشغال الشاقة على متهمين على صلة بداعش الإرهابى

وكالات

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أحكاما بالسجن والأعمال الشاقة تراوحت بين 3 و9 أعوام، على متهمين أدينوا بالتخطيط لعمليات إرهابية في البلاد، وأدين المحكومون فى قضايا مختلفة، منها استهداف مواقع عسكرية باستخدام العبوات الناسفة والمواد المتفجرة، والاعتداء على الكنائس واستهداف دوريات أمنية في الزرقاء بالأسلحة الأوتوماتيكية، بحسب صحيفة الغد الأردنية.