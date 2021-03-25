استقرار حالة الطقس وانتظام حركة السيارات بطريق "السخنة - القاهرة".. لايف

السويس - سيد نون

شهدت محافظة السويس ، اليوم الخميس، استقرار فى حالة الطقس داخل المحافظة، وانتظمت حركة سير السيارات بالطرق، ودخول وخروج السفن بجميع الموانئ.

وانتظمت حركة سير السيارات، بالطرق التي تربط محافظة السويس مع محافظات القاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسماعيلية، وخاصه طريق "السخنة – القاهرة".

كما واصلت حركة الملاحة البحرية انتظامها، وموانئ بور توفيق والأدبية والعين السخنة والزيتيات، وميناء الأتكة للصيد.

وأكدت نقابة الصيادين بالسويس في بيان لها، ان حركة الصيد تعمل بشكل جيد، وأن مراكب الصيد تعمل حاليا في مياه خليج السويس.