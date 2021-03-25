اتحاد الصناعات يحصر الكميات المطلوب توريدها لمشروعات مبادرة حياة كريمة

كتب – إسلام سعيد

قال محمد المهندس رئيس الغرفة الهندسية، إن اتحاد الصناعات يجرى حصر الكميات المطلوب توريدها من المنتجات المختلفة اللازمة لمشروعات الكهرباء والرى والصرف الصحى ومياه الشرب ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك بيان أسعار التوريد من الشركات المنتجة والطاقات الإنتاجية فى كل بند من بنود التوريد.

وأضاف المهندس، فى تصريحات خاصة، أن اتحاد الصناعات خاطب الغرف بأسعار التوريد للبنود المرفقة غير شامل ضريبة القيمة المضافة والتى تمثل احتياحات المشروعات التى ستنفذ في عدد 57 مركز بمختلف قراها وتوابعها على مدى 3 سنوات شاملا نسب الخصم التى تتناسب مع مشروع بهذا الحجم "أذون توريد لمدة 3 سنوات" وحجم الطاقة الإنتاجية لكل منتج "شهر أو سنة".

وأشار إلى أنه سيتم تقديم هذه البيانات إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال هذا الأسبوع، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات طالب الشركات بأفضل أسعار تناسب حجم أعمال المشروع القومى خاصة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على الإنتاج المحلى فى كل التوريدات .

كما طالب اتحاد الصناعات الشركات بالقطاعات الإنتاجية المشاركة بمبادرة حياة كريمة، بموافاة الاتحاد بآليات التعاقد لطرح كافة مقترحات المصنعين علي الجهات المختصة.