اليوم السابع
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إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى واستئناف حركة الملاحة بعد تحسن الطقس

الخميس، 25 مارس 2021 10:49 ص
إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى واستئناف حركة الملاحة بعد تحسن الطقس ميناء شرم الشيخ البحرى - أرشيفية
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر.

على جانب آخر، وفى وقت سابق، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال البيان التالى عن فتح بوغاز ميناء العريش أمام حركة السفن فى تمام التاسعة من صباح اليوم، بعد تحسن الأحوال الجوية، حيث تستعد لاستقبال سفن بمنطقة الانتظار لاستكمال أعمال الشحن للملح والأسمنت.

ويستقبل الميناء خلال 72 ساعة المقبلة سفينة لشحن حمولة ملح للأسواق الخارجية، وجارى العمل على تشوين هذه الشحنة داخل الميناء.

وعلى جانب آخر، تستقبل الميناء خلال اليومين المقبلين السفينة EX OTTER لشحن أسمنت سايلون من أسمنت العريش، بحمولة 3000 طن سايلون ويبلغ طول السفينة المنتظر وصوله  2.78 متر وعرض 5.12 متر ويصل غاطس السفينه بعد الشحن 60.6 متر.


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العريش

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