إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالسويس

السويس- سيد نون

أصيب 3 أشخاص بمحافظة السويس، فى مشاجرة بين عائلتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، وألقت مباحث مديرية الأمن القبض على المتهمين.

كان اللواء هشام رشاد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، تلقى بلاغا بإصابة 3 أشخاص من سكان منطقة الألبان فى مشاجرة بين عائلتين من منطقة حى الكويت السكنية ومنطقة الأربعين بحى الأربعين، بسبب خلافات بينهم.

وتمكنت قوة أمنية بقيادة العميد وليد الشرقاوى رئيس مباحث مديرية أمن السويس، من ضبط 3 متهمين من سكان منطقة حى الكويت أصابوا أفراد عائلة بمنطقة الألبان باستخدام بندقية رش.

وأكدت التحريات والتحقيقات، أن خلاف نشب بين العائلتين التى تربطهم صلة قرابهم، أدى إلى قيامهم بالتشاجر ونشوب مشاجرة بينهم، وتحرر محضر بضبط المتهمين بقسم شرطة الأربعين، وجارى التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.