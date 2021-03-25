اليوم السابع
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الخميس، 25 مارس 2021 10:02 م
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إصابة رئيس جامعة أسوان بفيروس كورونا وعزله منزليا

الخميس، 25 مارس 2021 09:03 م
إصابة رئيس جامعة أسوان بفيروس كورونا وعزله منزليا الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان
أسوان - صلاح المسن

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أعلنت جامعة أسوان، فى بيان رسمي لها، إصابة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يخضع حاليًا للعزل المنزلى والعلاج طبقا لبرتوكول علاج أعراض كورونا الذى وضعته لوزارة الصحة، وحالته مستقرة، ويتلقى كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة.


جامعه اسوان

اصابه رئيس جامعه اسوان بكورونا

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