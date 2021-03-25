إصابة رئيس جامعة أسوان بفيروس كورونا وعزله منزليا

أعلنت جامعة أسوان، فى بيان رسمي لها، إصابة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يخضع حاليًا للعزل المنزلى والعلاج طبقا لبرتوكول علاج أعراض كورونا الذى وضعته لوزارة الصحة، وحالته مستقرة، ويتلقى كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة.
إصابة رئيس جامعة أسوان بفيروس كورونا وعزله منزلياالخميس، 25 مارس 2021 09:03 م
الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
تفاصيل أعمال التطوير الشامل لجميع المنشآت الرياضية بجامعة أسوان.. صورالخميس، 25 مارس 2021 03:00 ص
مشروعات قومية بجامعة أسوان.. أبرزها الحرم الجامعى بصحارى على مساحة 400 فدانالخميس، 18 مارس 2021 03:00 ص
التعليم العالى: تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة أسوان بتكلفة 2.23 مليار جنيهالأربعاء، 10 مارس 2021 12:16 م
جامعة أسوان تعلن إطلاق أول منصة إفتراضية للتوظيف لتأهيل الطلاب لسوق العملالخميس، 04 مارس 2021 09:43 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة